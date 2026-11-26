Фото: ТАСС/Алиса Макарова

Путешественник Федор Конюхов прибыл на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, чтобы провести второй летний сезон на развернутой там одиночной исследовательской станции "Смоленская". Об этом журналистам рассказал его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, сообщает ТАСС.

Проект, по его словам, задуман ради сохранения русскоязычной топонимики в Антарктиде и напоминания мировому сообществу о том, как Южный континент открыли русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

20 ноября путешественник вместе с командой, которая сопровождает его на первом этапе, высадился на острове и начал собирать станцию. В ее составе – одноэтажный разобранный штормоустойчивый жилой модуль площадью 22 квадратных метра. Его спроектировало российское архитектурное бюро с учетом опыта прошлого антарктического сезона.

"Модуль рассчитан на рабочую ветровую нагрузку в 145 километров в час, что кратно повышает уровень комфорта и безопасности единственного оператора станции", – отметил сын Конюхова.

Как и годом ранее, путешественник будет собирать материал для исследования загрязнения микропластиком – эту работу он ведет совместно с Институтом океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук.

Ранее Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате. Летательный аппарат взлетел из пригорода Алейска в Алтайском крае. Менее чем через два часа Конюхов и Меняйло достигли высоты 10 678 метров. Прошлый рекорд, установленный россиянином Виталием Ненашевым, составлял 10 266 метров.