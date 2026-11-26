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Мировой рынок искусственного интеллекта (ИИ) имеет признаки пузыря, но он сдувается плавно и не несет рисков финансового кризиса. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках международной конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey 2026, его слова приводит ТАСС.

По словам Грефа, пузырь действительно есть: скорость внедрения технологий отстает от затрат, необходимых на разработку. Такая ситуация характерна для развития любой технологии.

Ранее в Росконгрессе сообщили, что пузырь в сфере ИИ в мире начал сдуваться, а его окончательное схлопывание прогнозируется на 1–2-й квартал 2027 года. На фоне снижения стоимости акций технологические компании ищут финансирование на международных площадках, отметили в фонде. По словам аналитиков, предупреждения экспертов начинают сбываться: пузырь ИИ пока не лопнул, но стремительно сдувается.

До этого основатель хедж-фонда Bridgewater миллиардер Рэй Далио также указывал, на дополнительные риски схлопывания пузыря ИИ: налоги на богатство и другие меры, которые вынудят владельцев активов конвертировать нереализованную прибыль в деньги. Подобные процессы способны ускорить схлопывание рыночного пузыря.