Фото: roscosmos.ru

Первые работы антропоморфного робота "Теледроид" на борту Международной космической станции (МКС) начнутся в первом квартале следующего года. Об этом в эфире Первого канала заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Корабль "Прогресс" с аппаратом пристыковался к МКС 26 ноября. Разработало его научно-производственное объединение "Андроидная техника". Машина создана для помощи космонавтам при операциях на внешней поверхности станции: она адаптирована под стандартный космический инструмент, защищена от вакуума, радиации и перепадов температур, а модульная конструкция позволяет ремонтировать ее прямо на станции.

Робот умеет работать в двух режимах. В первом он повторяет движения космонавта, надевшего экзоскелет, а во втором выполняет часть задач автономно.

Эксперимент разбит на три этапа. Сначала пройдут работы по управлению виртуальной моделью робота, затем – испытания внутри герметичного отсека станции, а завершит цикл работа на внешней стороне МКС, где смонтируют специальный стол для экспериментов и внешнюю камеру для наблюдения и контроля.

После этого роботом будут управлять изнутри станции и отрабатывать автономное выполнение операций с оборудованием на столе – электроразъемом, карабином, ручным инструментом и фалом. Необходимое для эксперимента оборудование и расходные материалы доставил на орбиту предыдущий грузовой корабль.

Ранее девять приборов комплекса научной аппаратуры орбитальной станции "Луна-26" прошли автономные испытания. Станции предстоит в течение трех лет вести поиск воды на Луне, изучать ее недра и окололунное пространство, а также составлять точную объемную карту лунной поверхности.