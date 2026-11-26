Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Всероссийский Дед Мороз, который живет в Великом Устюге, впервые отправится в новогоднее путешествие по Африке и посетит восемь государств, в том числе Конго, Танзанию, Мадагаскар. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем канале в мессенджере MAX.

В маршрут поездки также вошли Замбия, Эфиопия, Египет, Тунис и Марокко. В каждой из этих стран Дед Мороз расскажет местным жителям о российских новогодних традициях, встретится с детьми и вручит им подарки. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах России и Русских домах.

Проект реализуется при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и его зарубежных представительств.

Вместе с тем поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга уже в шестое новогоднее путешествие по стране. За время поездки ему предстоит преодолеть 24 тысячи километров и посетить 65 городов. Маршрут пройдет через Русский Север, Заполярье, Сибирь, Урал, Поволжье и центральные регионы России.

В составе поезда также начал работать новый вагон – вагон-цирк. Вместе с уже знакомыми героями перед детьми выступят новые члены команды – добрый фокусник Чародейкин и акробатка Бусинка, которую называют главной цирковой помощницей Деда Мороза.