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Суд в Сингапуре приговорил 40-летнего мужчину к шести месяцам тюрьмы за жестокое обращение с детьми. Наказывая 10-летнего сына за ложь, он велел ему раздеться и спуститься на лифте с восьмого на первый этаж, сообщает портал Mothership.

Инцидент произошел в жилом комплексе. Мальчик подчинился требованию отца. На записи с камер видно, как в кабину заходят две незнакомые женщины и замечают раздетого ребенка.

В тот же день в комплекс прибыли полицейские. Отец ребенка не стал с ними сотрудничать, его задержали. Позже его освободили под залог, предупредив о недопустимости жестокого обращения с детьми.

Спустя некоторое время мужчина ударил дочь. Девочку стошнило в аэропорту Чанги, и она не смогла объяснить отцу причину. Разозлившись, он толкнул школьницу, ударил по шее, а затем дал пощечину.

Прокуратура настаивала на девяти месяцах тюрьмы и назвала случившееся с мальчиком умышленным публичным унижением. Судья также обратил внимание, что видеозапись в будущем может стать поводом для новых издевательств над ребенком.

Мужчина признал вину. Наказание он должен начать отбывать 1 декабря. Его имя не раскрывают по решению суда, чтобы защитить личности детей.

Ранее в США 11-летняя школьница совершила сексуальное насилие и пыталась убить 5-летнюю девочку. У пострадавшей зафиксировали тяжелые травмы, также, по словам ее матери, она еще не восстановилась психологически. Суд признал фигурантку виновной в покушении на убийство, нападении и сексуальном насилии.