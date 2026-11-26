Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/6anyoo

Жертвой аварии с участием воронежского священника Алексея Гончарова, известного как Турбобатюшка, стала популярная тиктокерша Аня Глушко (настоящая фамилия – Глущенко. – Прим. ред.). Об этом сообщил газете "Известия" брат девушки Павел.

Как рассказал молодой человек, семья так и не услышала извинений от Гончарова. При этом сам священник публикует в социальных сетях видео, на которых утверждает, что пытается выйти на связь с семьей, желая оказать родным погибшей моральную и финансовую поддержку.

Следствие разбирается в причинах аварии, подчеркнул Павел. Он добавил, что после завершения проверки назначат суд. При этом точную дату заседания собеседник журналистов назвать не смог.

Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе Воронежской области. Гончаров за рулем красного Kia Stinger выехал на встречную полосу и столкнулся с черным Opel Astra.

Водитель второй машины, которым оказалась Анна, погиб на месте, ее 20-летний пассажир самостоятельно выбрался из разбитого автомобиля и обратился за медицинской помощью. Священник не пострадал.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. Меру пресечения Гончарову не избирали.