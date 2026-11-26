Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Блогер Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, столкнулась с критикой после публикации фотографий в откровенном купальнике. Об этом она заявила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Пользователи обратили внимание на асимметрию ее груди и поинтересовались, почему она до сих пор не исправила ее с помощью операции.

Шульгина напомнила подписчикам, что уже рассказывала о своих хирургических вмешательствах. Во время первой операции она удалила импланты и несколько лет обходилась без них, а позднее решилась на повторное увеличение груди. По словам блогера, после грудного вскармливания импланты сместились, поэтому в будущем их придется заменить.

"Я не слепая, у меня есть глаза, я вижу и прекрасно знаю, что у меня есть асимметрия. Я вижу свои проблемы", – ответила она критикам.

Вместе с тем Шульгина объяснила, что пока откладывает новую операцию из-за длительного восстановления. После вмешательства ей придется минимум на 4–5 месяцев отказаться от тренировок верхней части тела и подтягиваний. Блогер уточнила, что сейчас у нее установлены импланты небольшого размера, однако со временем их все равно потребуется поменять.

Ранее пользователи соцсетей также обрушились с критикой на певца Егора Крида из-за его новой внешности. Фанаты назвали артиста "скуфом" и сравнили с рэпером Бастой, отметив сильные изменения во внешности. Крид отреагировал на хейт с юмором, опубликовав фото с тренировки.