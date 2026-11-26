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На Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошли возгорания. Кроме того, повреждены резервуары для хранения нефти, зафиксирован ее разлив, сообщается в канале ООО "Славянск ЭКО" в MAX.

Наиболее серьезно, по данным предприятия, пострадала установка атмосферной дистилляции нефти. Разрушены парки хранения темных нефтепродуктов, пробиты резервуары для нефти и связанные с ними трубопроводы.

Повреждения также получили трубопроводы темных нефтепродуктов и бензиновой фракции. Разлив нефти в компании объяснили повреждением резервуаров для ее хранения.

Утром 26 ноября об атаке беспилотников на Славянский район Кубани сообщал оперативный штаб региона. По его данным, пострадали четыре человека, двоих госпитализировали.

Кроме того, пожар вспыхнул на территории промзоны в Туймазинском районе Башкирии после падения обломков беспилотников. На месте работали экстренные службы, пострадавших нет. Другие подробности инцидента не уточнялись.