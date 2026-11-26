Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотных летательных аппаратов на Невинномысск, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он добавил, что пострадавшим оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее Смоленская область подверглась атаке беспилотников. В результате загорелся жилой дом, погибли два человека. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС эвакуировали жильцов, еще 10 человек вывели из опасной зоны.

Для эвакуированных жителей развернули пункт временного размещения. Решение о возможности возвращения в квартиры примут после обследования поврежденного дома.

