Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Заявки на участие в фестивале "Путешествие в Рождество" в рамках проекта "Зима в Москве" принимают до 3 декабря. Присоединиться к событию могут предприниматели, занятые в творческой сфере, дизайнеры и мастера. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Организаторы ждут производителей елочных игрушек и украшений. Также заявки могут подать те, кто делает винтажные, подарочные и сувенирные изделия из текстиля и шерсти, товары для творчества и печатную продукцию, включая открытки.

Отдельное направление – общественное питание. Владельцам предприятий предлагают участвовать с новогодними блюдами, напитками, выпечкой, авторскими угощениями и особым гриль-меню.

В 2026 году в торговых павильонах, которые работают на площадках проекта "Московские сезоны" в центре города и других округах, можно будет найти зефир, пряники, ароматные чаи, елочные шары ручной работы и другие товары. Покупатели смогут приобрести их для себя или подарить близким.

По словам представителей малого бизнеса, площадки фестиваля помогли им развить свое дело. Арендную плату с участников не берут, поэтому выручку можно потратить на закупку материалов, продвижение в соцсетях или создание нового продукта. Еще один плюс – прямой контакт с покупателем. Мастера слышат отзывы посетителей, те заказывают авторские вещи и делятся контактами с друзьями и знакомыми. Так предприниматели находят новых клиентов.

Ранее в столице открылся первый общегородской фестиваль "Зимуем в Москве!". Программа экопросвещения продлится до 11 декабря. В нее вошли лекции о зимовке животных, прогулки по природным территориям и фотовыставки. Главная экспозиция находится в "Аптекарском огороде", Парке Горького, ГБС и музее-заповеднике "Царицыно".

