Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников и ракеты над Ростовской областью в ночь на 26 ноября, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По словам Слюсаря, под ударом оказались Таганрог, Ростов-на-Дону, Батайск, Азовский, Верхнедонской, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Шолоховский и Зерноградский районы.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – написал глава региона.

Также минувшей ночью ВСУ атаковали Тульскую область. Силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших в результате происшествия нет.