26 ноября, 07:49Происшествия
Более 20 беспилотников и ракеты сбили за ночь над Ростовской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили 20 беспилотников и ракеты над Ростовской областью в ночь на 26 ноября, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
По словам Слюсаря, под ударом оказались Таганрог, Ростов-на-Дону, Батайск, Азовский, Верхнедонской, Каменский, Мясниковский, Неклиновский, Шолоховский и Зерноградский районы.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", – написал глава региона.
Также минувшей ночью ВСУ атаковали Тульскую область. Силы ПВО сбили один беспилотник. Пострадавших в результате происшествия нет.