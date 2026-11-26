03:09Транспорт
Аэропорт Домодедово вернулся к работе в штатном режиме
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ранее авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут проверить актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропорта.
До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который после высадки из самолета оказался на территории аэродрома. Мужчину передали наряду полиции.