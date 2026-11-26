Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут проверить актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропорта.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который после высадки из самолета оказался на территории аэродрома. Мужчину передали наряду полиции.