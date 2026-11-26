Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самый короткий световой день в году придется на 21 декабря. Его продолжительность составит 6 часов 59 минут, рассказала РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Как пояснила специалист, ночь достигнет максимальной продолжительности, а светлое время суток, напротив, будет минимальным.

Астрономическая зима в России начнется 21 декабря в 23:50 по московскому времени. Именно на это время придется зимнее солнцестояние.

В этот момент Солнце окажется в наиболее удаленной от небесного экватора точке своей траектории в Южном полушарии.