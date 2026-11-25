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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была успешнее в "играх с ее старыми медицинскими приборами", чем в политике. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсети Х.

Так политик отреагировал на требование главы ЕК о зимнем прекращении огня по энергетическим объектам в рамках украинского конфликта.

"Почему бы ей и ее киевскому ублюдку не вернуться к играм с ее старыми медицинскими приборами? В этом она была более успешной", – написал Медведев, назвав фон дер Ляйен "старой каргой".

Нынешняя глава Еврокомиссии изучала медицину в высшей медицинской школе Ганновера. С 1988 по 1992 год работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в контактах с европейцами не обсуждается тема их возможного присоединения к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ поддерживает общение с представителями некоторых европейских государств. В частности, стороны обсуждают позицию, которую Европа могла бы занять в переговорном процессе.