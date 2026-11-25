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Более 80% билетов продано на первый сольный концерт рэпера Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) после завершения срочной службы в армии. Выступление запланировано на 1 декабря в Смоленске, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные афиши.

В настоящее время из 3,2 тысячи доступных билетов выкуплено около 2,7 тысячи – это примерно 83%. Места в дальних секторах стоят от 2,5 тысячи рублей. Проход на танцпол обойдется в 3–4 тысячи рублей, а самая дорогая категория – фан-зона, куда билет стоит 7 тысяч рублей.

Музыкант проходит срочную службу с 28 ноября 2025 года в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. По данным СМИ, за это время рэпер получил погоны младшего сержанта и нагрудный знак "За отличие в службе" II степени – за высокие показатели в боевой подготовке.

Также в Росгвардии утверждали, что Косолапов служит на общих основаниях, без привилегий и послаблений. Он живет в обычных условиях и питается так же, как и остальные военнослужащие.