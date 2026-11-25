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Минсельхоз России продлил запрет на добычу воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Калмыкии, а также в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, ограничение рассчитано на период с 1 января по 31 декабря 2027 года. Запрет касается любительского и промышленного рыболовства (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства).

Ранее сообщалось, что российские рыбаки с начала года выловили на Дальнем Востоке 602 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Этот показатель превышает уровень прошлого года на 32,3%.

Он также приблизился к историческому пику, зафиксированному в 1969 году, когда объем вылова достиг 606 тысяч тонн. Минимальное количество тихоокеанской сельди было поймано в 1935 году – всего 4 тысячи тонн.