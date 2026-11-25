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Россия и Бруней собираются вывести двусторонние отношения на более продвинутый уровень. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, которые состоялись в Москве.

По словам главы государства, стороны совместными усилиями расширяют торгово-экономическое сотрудничество и поддерживают регулярный политический диалог. Это включает в себя взаимодействие по линии министерств иностранных дел и Советов безопасности двух стран.

Кроме того, между Россией и Бруней осуществляются гуманитарные обмены. Российский лидер подчеркнул, что обе страны не собираются останавливаться на достигнутом.

Ранее Путин заявил, что работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран. По его мнению, мероприятия проходят на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российский лидер также уточнил, что товарооборот РФ и КНР продемонстрирует в этом году хорошую динамику роста. На протяжении нескольких лет подряд показатель существенно превышал отметку 200 миллиардов долларов.