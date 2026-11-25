Фото: 123RF.com/dziewul

Польша попросила союзников по НАТО рассмотреть возможность перехвата ракет, которые направляются к границе Альянса с украинской стороны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Инициативу Варшава озвучила на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе. Эту меру поддержали несколько государств, однако обсуждение было предварительным.

Окончательного решения не приняли, а конкретные параметры возможной реакции Альянса не рассматривали. Чтобы сбивать такие ракеты, НАТО может потребоваться доступ в воздушное пространство Украины и согласие Киева. Для подобного шага также необходимо получить единогласную поддержку, которой среди союзников нет.

Ранее польская прокуратура сообщила о падении воздушного объекта на поле в населенном пункте Новый Липовец. Информацию о пострадавших и разрушениях не приводили. Установить тип воздушного объекта не удалось.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что российские беспилотники и несколько ракет запустили в сторону Польши, и это было сделано по ошибке. При этом он не подтвердил свои слова доказательствами.

24 ноября МИД Польши вызвал российского посла Георгия Михно и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны. Однако дипломат отверг обвинения и отметил, что ему не представили убедительных доказательств причастности России к произошедшему.