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Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал ИС "Вести", что созванивался со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

При этом Ушаков уточнил, что это произошло после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне.

Переговоры президентов США и России состоялись 19 ноября на полях саммита АТЭС. Встреча прошла в Центре международных обменов.

По словам Путина, основное внимание в ходе беседы стороны уделили ситуации на Украине. Российский президент также отметил, что Москва и Вашингтон во многом придерживаются схожих позиций по вопросу урегулирования региональных конфликтов.

Трамп, со своей стороны, выступал за достижение соглашения между Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. По его мнению, даже при наличии взаимной неприязни главы государств должны договориться.

