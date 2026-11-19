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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проводят двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне. Встреча проходит в Центре международных обменов на полях саммита АТЭС.

Перед беседой главы государств приняли участие в пленарном заседании форума.

Небольшой разговор между российским лидером и Трампом состоялся и накануне. Перед совместным фотографированием лидеров АТЭС президенты поприветствовали друг друга в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и обменялись несколькими фразами.

Позже 19 ноября должна пройти первая трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры состоятся в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Одной из возможных тем встречи может стать ядерное разоружение. Ранее американский лидер допустил проведение инспекций в России, США и Китае в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.