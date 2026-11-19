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Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал исторической первую трехстороннюю встречу Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом глава РФПИ написал в соцсети X.

Свою публикацию Дмитриев сопроводил флагами России, США и Китая, а также эмодзи с рукопожатиями.

Переговоры трех лидеров запланированы на четверг, 19 ноября. Они пройдут на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Одной из возможных тем встречи может стать ядерное разоружение. Ранее Трамп допустил проведение инспекций в России, США и Китае в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.