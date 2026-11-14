Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет в Шэньчжене 19 ноября

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Трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоится 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи", – отметил он.

По словам Пескова, встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее Трамп заявлял, что в ходе переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, включая денуклеаризацию. В МИД РФ указали, что Москва планирует добиваться включения в повестку целого набора вопросов.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев подчеркнул, что лидеры РФ, КНР и США не раз подтверждали симпатии и уважение друг к другу, а также желание встречаться и договариваться.

