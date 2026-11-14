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14 ноября, 16:10

Политика

МИД РФ назвал актуальными положения ООН о "вражеских государствах"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Положения Устава ООН о "вражеских государствах" остаются актуальными. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в своем телеграм-канале, комментируя итоги голосования в Третьем комитете Генассамблеи ООН.

По словам дипломата, голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма показало, что говорить об исключении из Устава ООН упоминаний о "вражеских государствах", которые в годы Второй мировой войны воевали против антигитлеровской коалиции, пока рано.

Дипломат подчеркнул: коллективный Запад, пытаясь добиться внешнеполитической изоляции России, жертвует этикой и несет репутационные издержки. Он также указал, что Запад пытается оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов.

По мнению Лукьянцева, своим голосованием бывшие члены "оси" совершили безответственный шаг, который заставляет сомневаться в искренности их заявлений о признании вины за развязывание войны. Кроме того, дипломат добавил, что такая позиция заставляет задуматься о претензиях этих стран на статус постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости удалить из Устава ООН понятие "вражеские государства". Термин "вражеское государство" фигурирует в статье 53 Устава ООН. Согласно формулировке, он относится к странам, которые в период Второй мировой войны являлись врагом любого из государств, подписавших Устав.

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