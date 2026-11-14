Жена погибшего в ЮАР россиянина вылетела на родину с его прахом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Супруга российского туриста Анатолия Низовцева, погибшего в ЮАР в результате нападения грабителей, вылетела в Россию с прахом покойного. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Претории.

Дипломаты уточнили, что Елена Низовцева вылетела в Россию из Йоханнесбурга в пятницу, 13 ноября.

О нападении стало известно 9 ноября. Супружеская пара направлялась на автомобиле в заповедник Крюгера. В районе Экандастрии они совершили вынужденную остановку, где подверглись нападению со стороны неизвестных.

Злоумышленники ограбили Низовцевых, после чего открыли огонь по мужчине. От многочисленных огнестрельных ранений он погиб, его жена получила травму левого глаза.

В пресс-службе полиции ЮАР уточнили, что россиянина могли убить участники преступной группировки, которая промышляет нападениями на трассах. Следствие отрабатывает эту версию как одну из основных. В настоящее дело по данному делу никто не арестован.