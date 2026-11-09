Россиянин погиб в результате нападения на трассе в нацпарке в ЮАР

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Россиянин был застрелен неизвестными на трассе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Вечером 5 ноября супруги Анатолий Низовцев 1960 года рождения и Елена Низовцева 1964 года рождения направлялись на автомобиле к Национальному парку Крюгер в провинции Мпумаланга. В районе Экандастрии провинции Гаутенг они совершили вынужденную остановку, предположительно для замены колеса.

"Выйдя из автомобиля, они подверглись нападению со стороны неизвестных злоумышленников, которые ограбили супругов, похитив их личные вещи, после чего открыли огонь по мужчине", – рассказали дипломаты.

В результате мужчина скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Супруга мужчины сейчас находится в гостинице в Претории, ей оказывают консульское содействие. Местная полиция сообщила, что у женщины ранен левый глаз.

Дипломаты рассчитывают, что правоохранительные органы ЮАР проведут тщательное расследование произошедшего. Консульский отдел посольства находится в контакте с местными правоохранительными органами.

Ранее тело девушки нашли в Златиборе в Сербии. Его обнаружили на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда. По данным СМИ, погибшей является россиянка с инициалами "А. З." 2003 года рождения.

При этом российское посольство в Сербии уточнило, что пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве.