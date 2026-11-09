Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 21:44

Происшествия

Россиянин погиб в результате нападения на трассе в нацпарке в ЮАР

Фото: телеграм-канал SHOT

Россиянин был застрелен неизвестными на трассе в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Вечером 5 ноября супруги Анатолий Низовцев 1960 года рождения и Елена Низовцева 1964 года рождения направлялись на автомобиле к Национальному парку Крюгер в провинции Мпумаланга. В районе Экандастрии провинции Гаутенг они совершили вынужденную остановку, предположительно для замены колеса.

"Выйдя из автомобиля, они подверглись нападению со стороны неизвестных злоумышленников, которые ограбили супругов, похитив их личные вещи, после чего открыли огонь по мужчине", – рассказали дипломаты.

В результате мужчина скончался на месте от полученных огнестрельных ранений. В посольстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Супруга мужчины сейчас находится в гостинице в Претории, ей оказывают консульское содействие. Местная полиция сообщила, что у женщины ранен левый глаз.

Дипломаты рассчитывают, что правоохранительные органы ЮАР проведут тщательное расследование произошедшего. Консульский отдел посольства находится в контакте с местными правоохранительными органами.

Ранее тело девушки нашли в Златиборе в Сербии. Его обнаружили на тротуаре возле жилого дома в центральной части поселка, расположенного примерно в 200 километрах к западу от Белграда. По данным СМИ, погибшей является россиянка с инициалами "А. З." 2003 года рождения.

При этом российское посольство в Сербии уточнило, что пока не располагает официальной информацией о гибели гражданки РФ. В прокуратуре города Ужице не исключили, что речь может идти об убийстве.

Читайте также


происшествияза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика