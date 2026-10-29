Phuket News: россиянин погиб на таиландском Пхукете из-за падения с высоты

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Гражданин России погиб на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с высоты. Об этом сообщил новостной портал Phuket News.

По информации портала, тело иностранного туриста с признаками падения с большой высоты обнаружили у одного из многоэтажных кондоминиумов в районе Ченг Тхале. Погибшего опознали как 40-летнего гражданина России.

Ранее россиянин погиб во время отдыха в горной местности Таджикистана из-за падения вышедшего из строя параплана. После выхода из строя его летательного оборудования он упал в труднопроходимую зону.

До этого 22-летний гражданин России погиб на востоке Кипра. Его нашли у волнореза в туристической зоне деревни Пиле, после чего доставили в больницу. Спасти мужчину не удалось.