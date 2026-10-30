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30 октября, 07:01

Спорт

Овечкин не может забить в НХЛ уже семь матчей подряд

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до семи матчей. В очередной встрече российский нападающий не сумел отличиться, хотя его команда одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Коул Хатсон, забросивший шайбы на 17-й и 34-й минутах. Также отличились Бун Дженнер (25-я минута) и Алекс Так (51-я). У "Нэшвилла" два гола записал на свой счет Филип Форсберг (13-я и 30-я минуты), еще одну шайбу забросил Росс Колтон (47-я).

Овечкин не забивает с 13 октября. При этом россиянин не набирает очки уже в четырех матчах подряд.

Самая продолжительная безголевая серия Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ насчитывает 14 матчей. Она пришлась на период с 22 ноября по 20 декабря 2023 года. В прошлом сезоне россиянин не мог забить на протяжении девяти встреч – с 5 по 23 декабря.

Ранее сообщалось, что Овечкин планирует завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам хоккеиста, это решение он принял летом вместе с семьей. При этом спортсмен отмечал, что по-прежнему любит хоккей, но считает уход из лиги правильным шагом.

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