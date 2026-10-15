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15 октября, 08:00

Спорт

Александр Овечкин сделал 760-ю голевую передачу в карьере

Александр Овечкин сделал 760-ю голевую передачу в карьере

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Хоккеист Александр Овечкин сделал 760-ю голевую передачу в карьере. Это произошло в домашнем матче чемпионата НХЛ, где "Вашингтон" сыграл против "Монреаля".

Спортсмен находится на втором месте по количеству результативных пасов в истории "Вашингтона". Лидером по этому показателю – всего на два больше – пока остается швед Никлас Бэкстрем. Вместе с Овечкиным они выигрывали в 2018 году Кубок Стэнли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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