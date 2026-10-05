Почти 80 тысяч человек объединили крупные осенние забеги в Москве

Почти 80 тысяч человек объединили крупные осенние забеги. С начала сезона в Москве прошло сразу 5 таких мероприятий. Например, полумарафон, который провели в выходные, 3 и 5 октября, собрал более 17 тысяч участников и официально закрыл сезон, в котором установили новые рекорды.

На Московский марафон зарегистрировались 60 тысяч человек, а Большой фестиваль бега собрал на своих площадках свыше 150 тысяч жителей и гостей города.

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