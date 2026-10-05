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05 октября, 21:53

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КМИС: 53% украинцев выступили против участия Зеленского в выборах

Более половины украинцев выступили против переизбрания Зеленского

Фото: AP/Efrem Lukatsky

Более половины жителей Украины высказались против того, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, 53% респондентов считают, что действующий президент должен ограничиться одним сроком. При этом, как отметили авторы работы, в прошлом году так ответили 46% участников опроса.

Вместе с тем за год выросло недовольство украинцев действующей властью. 44% респондентов признались, что испытывают по отношению к ней разочарование, а еще 33% – стыд.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о своем намерении участвовать в выборах. Зеленский якобы отметил, что сейчас для этого открылось окно возможностей.

В планы самого Зеленского входит переизбрание. По информации журналистов, выборы могут пройти в конце 2026 года. В то же время до этого сообщалось, что голосование за кандидатуру главы государства может состояться весной 2027-го.

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