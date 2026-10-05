КМИС: 53% украинцев выступили против участия Зеленского в выборах

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Более половины жителей Украины высказались против того, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, 53% респондентов считают, что действующий президент должен ограничиться одним сроком. При этом, как отметили авторы работы, в прошлом году так ответили 46% участников опроса.

Вместе с тем за год выросло недовольство украинцев действующей властью. 44% респондентов признались, что испытывают по отношению к ней разочарование, а еще 33% – стыд.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о своем намерении участвовать в выборах. Зеленский якобы отметил, что сейчас для этого открылось окно возможностей.

В планы самого Зеленского входит переизбрание. По информации журналистов, выборы могут пройти в конце 2026 года. В то же время до этого сообщалось, что голосование за кандидатуру главы государства может состояться весной 2027-го.

