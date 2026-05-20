Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 14:04

Политика
Главная / Новости /

Подоляк: выборы президента на Украине могут состояться весной 2027 года

На Украине назвали возможные сроки проведения выборов президента

Фото: depositphotos/vladek

Выборы главы государства на Украине могут пройти весной 2027 года. Такое заявление сделал советник офиса президента страны Михаил Подоляк. Об этом сообщили украинские СМИ, написала "Газета.ру".

Однако это произойдет только в случае заключения мирного соглашения, отметил Подоляк.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что пока сложно говорить о сроках проведения украинских выборов. По его мнению, многое будет зависеть от следующих трех месяцев – летней кампании Вооруженных сил России. Также важно будет и мнение Запада.

Ранее появилась информация о том, что главы МИД стран Евросоюза обсудят в ближайшее время кандидатуры возможных переговорщиков с Россией. Неназванный чиновник утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский был бы рад увидеть на этой позиции какого-то действующего лидера или бывшего премьера Италии Марио Драги.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика