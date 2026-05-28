"Мосбилет" представил программу фестиваля, посвященного Паустовскому

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и гости столицы в выходные, 30 и 31 мая, могут побывать на ежегодном фестивале, посвященном Константину Паустовскому. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 2026 году отмечается 134-летие со дня рождения писателя. Экспозиции, выставки, экскурсии и интерактивные программы для всей семьи можно будет бесплатно посетить в Музее К. Г. Паустовского, подведомственном столичному департаменту культуры. Мероприятия пройдут и в старинном усадебном здании, и в парке, где расположен музей.

Например, в субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, в 11:00 и 15:00 состоится экскурсия "Путешествие в мир Паустовского". Гости познакомятся с этапами жизни писателя: узнают о его гимназических годах, первых литературных опытах, беспокойной юности и путешествиях по России. Участникам расскажут о художественно‑эстетических поисках Паустовского – от первых публикаций до всемирного признания, о его связях со знаменитыми современниками, а также покажут уникальные документы, рукописи, фотографии и личные вещи автора.

30 мая в 12:00 стартует детский квест "Счастливая сказка" по мотивам произведения "Растрепанный воробей". Ребята вместе с девочкой Машей и воробьем Пашкой отправятся на поиски потерянной броши-талисмана. Они совершат морское путешествие на музейном корабле, научатся ориентироваться в лесу, изучат карту звездного неба, попробуют себя в роли зоологов и ботаников. Также в программе – показ короткометражного фильма по мотивам сказки и книжные иллюстрации.

В тот же день в 14:00, а также 31 мая в 12:00 пройдет игра‑медиация "Искусство видеть мир", охватывающая экспозицию музея и парк. Дети прогуляются по лесу Паустовского вместе с героями рассказов "Заячьи лапы", "Дремучий медведь" и "Похождения жука‑носорога", познакомятся с представителями флоры и фауны, угадают животных и птиц по голосам, а завершит программу увлекательный квиз.

На экскурсию‑променад "Тайны дома с мезонином" гостей приглашают 30 мая в 12:00, а также 31-го числа в 11:00 и 16:00. Посетители познакомятся с историей памятника деревянной архитектуры XVIII века, в котором уже 40 лет расположен Музей Музей К. Г. Паустовского, и узнают легенды и факты, связанные с усадьбой. Кроме того, во время экскурсии прозвучат произведения писателя о старинных усадьбах и домах.

Отмечается, что история дома началась во время расцвета усадьбы Влахернское-Кузьминки, принадлежавшей семье Голицыных. Здание было построено для садовника, приглашенного из Голландии. Однако в конце XIX – начале XX века его начали сдавать дачникам, и оно стало известно как "Серая дача".

30 мая в 13:00 и 31 мая в 14:00 состоится экскурсия‑беседа, посвященная осмыслению известного высказывания Паустовского "Не будем говорить о любви, потому мы до сих пор не знаем, что это такое...". В интерактивном формате гостям расскажут о ключевых моментах биографии писателя и о его творческом методе.

В 16:00 30 и 31 мая пройдет экскурсия‑медиация "Лаборатория писателя". Посетители изучат творческий метод Паустовского, узнают, как рождались его замыслы и создавались тексты, познакомятся с рабочими рукописями из фондов музея и попробуют себя в роли соавторов писателя.

Кроме того, 30 мая с 13:00 до 16:00 будут проводиться мастер‑классы по созданию флористической открытки. А на площадке около музея с 11:00 до 18:00 гостей ждет игровая зона "Литературный пикник" с библиотекой и фотозоной, а также выставка "Москва Паустовского".

Музей расположен по адресу улица Кузьминская, дом 8. Для участия необходима предварительная регистрация на мероприятия в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что в выставочном зале "Атриум" музея-заповедника "Коломенское" открылась постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". В ее центре – подлинные артефакты строительной культуры XVI–XIX веков, сгруппированные по материалам.