Гонорар певца Мота за частный концерт вырос до 8 миллионов рублей

Певец Мот (настоящее имя – Матвей Мельников. – Прим. ред.) поднял ценник на частные выступления до 8 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказали в ивент-агентстве.

Собеседник агентства пояснил, что технический и бытовой райдеры оплачиваются отдельно. При безналичном расчете к гонорару прибавляется еще 23%, в которые входят налоги с предполагаемого дохода артиста. Дату бронируют только после предоплаты 50% от общей суммы.

Резкий скачок спроса в компании связали с вирусным эффектом, так как в соцсетях стал популярным танец с платками под трек "Как к себе домой". В начале 2026 года песня стала мировым трендом, и пользователи по всему миру начали снимать ролики с полотенцами и платками.

Ранее певица и модель Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) рассказала, что получила свой первый большой гонорар в 16 лет. Она призналась, что впервые крупную сумму ей заплатили после съемок для каталога обуви и рекламы шейных платков в Турции.