Лариса Долина заявила, что всегда жила по совести

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Народная артистка России Лариса Долина на пресс-завтраке, посвященном спектаклю "Мечты Фемиды", заявила, что всегда жила по совести.

"Для меня это никогда не было проблемой, никогда не было тем вопросом, мол, как-то надо все-таки с самим с собой договориться, что-то я здесь неправильно сделала. И даже если я где-то ошиблась – все люди ошибаются. Я эту ошибку всегда увижу, услышу и, если нужно, извинюсь", – подчеркнула артистка.

Певица также добавила, что чувствует облегчение, договорившись с собой. Отвечая на вопрос, сложно ли ей после последних "жизненных перепитий", певица отметила, что чувствует облегчение, когда договаривается с собой.

Исполнительница сравнила это ощущение с камнем, который висит на шее, и подчеркнула, что, когда его сбрасываешь, становится легче.

В 2024 году Долина стала жертвой обмана, продав свою квартиру и передав деньги злоумышленникам. В результате суд приговорил всех мошенников к лишению свободы на срок от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже артистка оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности. Однако это решение вызвало недовольство в обществе, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить Долину. В середине января адвокат певицы сообщила, что артистка и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице.

