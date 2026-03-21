Super: певица Лариса Долина выступила перед полупустым залом в Подольске

Певица Лариса Долина с трудом собрала аудиторию на концерт, прошедший 22 марта в Подольске, сообщили СМИ. Во время мероприятия артистка не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Подробности – в материале Москвы 24.

"Без вас мое творчество не имеет смысла"

Концерт Ларисы Долиной состоялся в Подольске 22 марта, однако выступала она перед полупустым залом, сообщило издание Super. Кроме этого, журналисты обратили внимание на странную продажу билетов на онлайн-платформе: за 12 дней до шоу была выкуплена левая часть зала и балкона, а за три дня до выступления часть ранее забронированных билетов в партере и амфитеатре вдруг снова стали доступны.

Издание написало, что в Сети ходит слух, якобы Долина "раздает пригласительные и нагоняет массовку" на свои выступления. При этом корреспонденты пообщались со зрителями на концерте, и те заявили, что приобрели билеты самостоятельно. Журналисты отметили, что публика была "немногочисленной", но встретила певицу тепло. В ответ Лариса Александровна растрогалась до слез.





Лариса Долина певица, народная артистка РФ Без вас меня нет. Без вас наше творчество не имеет никакого смысла.

При этом корреспондент отметил, что во время выступления случился неприятный инцидент: женщина в инвалидной коляске попыталась передать певице букет цветов, но та отказалась к ней спускаться.

По данным издания, сейчас Долина выступает нечасто, в основном в небольших залах, при этом не полных. Однако с частными выступлениями дела обстоят чуть лучше. Журналисты выяснили, что в апреле запланировано уже 12 выступлений, хотя артистке и пришлось снизить гонорар с 3,5 миллиона рублей до 3-х. При этом, по словам источника, заказчик может попытаться сбить цену еще на 700 тысяч рублей.

СМИ обратили внимание на еще один концерт с участием Долиной, прошедший ранее в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", зрители массово покинули зал после появления певицы на фестивале джаза.

"После первой песни из зала начали выходить десятки человек, прямо во время выступления", – отмечено в публикации.

Однако часть зрителей поблагодарили Долину за выступление аплодисментами и вручили ей букеты. Позже ее концертный директор Сергей Пудовкин в интервью "МК" заявил, что новости о массовом уходе зрителей с концерта не соответствуют действительности. Он отметил, что подобные материалы создается по чьему-то заказу.





Сергей Пудовкин концертный директор Ларисы Долиной Я не хотел сначала комментировать эту помойку, но должен отметить, что мне совершенно понятно, как создаются современные новости, и почему Лариса Долина является интересной темой. Что бы не написали про Ларису Долину: поскользнулась, упала, люди вышли, кого-то стошнило на концерте, я думаю, какая будет следующая новость, ведь все равно будут читать.

По его словам, на петербургском концерте публика вела себя как обычно и никакого демонстративного ухода из зала не было. Пудовкин также добавил, что у него есть скриншоты переписки, подтверждающие заказной характер вброса. В этих сообщениях якобы обсуждалось создание и распространение фейковой новости о концерте Долиной за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Суд с мошенниками

В марте имя певицы снова обсуждалось в контексте скандала с недвижимостью. 16 марта стало известно, что Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четырем мошенникам, из-за которых лишилась квартиры в Хамовниках. Артистка потребовала взыскать 176 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда с Анжелы Цырульниковой, Андрея Основы, Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева, осужденных в конце 2025 года.

По словам адвоката Ольги Власовой, такие дела не единичны.

"Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая", – рассказала адвокат телеграм-каналу "Звездач".

Долина стала жертвой телефонных мошенников в 2024 году. Злоумышленники в разговоре с певицей представились сотрудниками полиции, итогом чего стала продажа квартиры певицы в центре Москвы за 112 миллионов рублей и передача денег аферистам на так называемые "безопасные счета".

Покупателем недвижимости стала Полина Лурье. После того, как Долина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию и подала в суд на покупательницу. Три инстанции признали сделку по продаже недействительной и подтвердили, что квартира остается в собственности Долиной, а Лурье – без жилья и средств.

Однако в конце 2025-го Верховный суд России отменил предыдущие решения, признав право собственности за покупателем. В начале 2026 года певица покинула проданную квартиру.

