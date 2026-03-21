Super: певица Лариса Долина выступила перед полупустым залом в Подольске

Певица Лариса Долина с трудом собрала аудиторию на концерт, прошедший 22 марта в Подольске, сообщили СМИ. Во время мероприятия артистка не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Подробности – в материале Москвы 24.
"Без вас мое творчество не имеет смысла"
Концерт Ларисы Долиной состоялся в Подольске 22 марта, однако выступала она перед полупустым залом, сообщило издание Super. Кроме этого, журналисты обратили внимание на странную продажу билетов на онлайн-платформе: за 12 дней до шоу была выкуплена левая часть зала и балкона, а за три дня до выступления часть ранее забронированных билетов в партере и амфитеатре вдруг снова стали доступны.
Издание написало, что в Сети ходит слух, якобы Долина "раздает пригласительные и нагоняет массовку" на свои выступления. При этом корреспонденты пообщались со зрителями на концерте, и те заявили, что приобрели билеты самостоятельно. Журналисты отметили, что публика была "немногочисленной", но встретила певицу тепло. В ответ Лариса Александровна растрогалась до слез.
При этом корреспондент отметил, что во время выступления случился неприятный инцидент: женщина в инвалидной коляске попыталась передать певице букет цветов, но та отказалась к ней спускаться.
По данным издания, сейчас Долина выступает нечасто, в основном в небольших залах, при этом не полных. Однако с частными выступлениями дела обстоят чуть лучше. Журналисты выяснили, что в апреле запланировано уже 12 выступлений, хотя артистке и пришлось снизить гонорар с 3,5 миллиона рублей до 3-х. При этом, по словам источника, заказчик может попытаться сбить цену еще на 700 тысяч рублей.
СМИ обратили внимание на еще один концерт с участием Долиной, прошедший ранее в Санкт-Петербурге. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", зрители массово покинули зал после появления певицы на фестивале джаза.
"После первой песни из зала начали выходить десятки человек, прямо во время выступления", – отмечено в публикации.
Однако часть зрителей поблагодарили Долину за выступление аплодисментами и вручили ей букеты. Позже ее концертный директор Сергей Пудовкин в интервью "МК" заявил, что новости о массовом уходе зрителей с концерта не соответствуют действительности. Он отметил, что подобные материалы создается по чьему-то заказу.
По его словам, на петербургском концерте публика вела себя как обычно и никакого демонстративного ухода из зала не было. Пудовкин также добавил, что у него есть скриншоты переписки, подтверждающие заказной характер вброса. В этих сообщениях якобы обсуждалось создание и распространение фейковой новости о концерте Долиной за вознаграждение в 10 тысяч рублей.
Суд с мошенниками
В марте имя певицы снова обсуждалось в контексте скандала с недвижимостью. 16 марта стало известно, что Лариса Долина подала иск в Балашихинский городской суд к четырем мошенникам, из-за которых лишилась квартиры в Хамовниках. Артистка потребовала взыскать 176 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда с Анжелы Цырульниковой, Андрея Основы, Артура Каменецкого и Дмитрия Леонтьева, осужденных в конце 2025 года.
По словам адвоката Ольги Власовой, такие дела не единичны.
"Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая", – рассказала адвокат телеграм-каналу "Звездач".
Долина стала жертвой телефонных мошенников в 2024 году. Злоумышленники в разговоре с певицей представились сотрудниками полиции, итогом чего стала продажа квартиры певицы в центре Москвы за 112 миллионов рублей и передача денег аферистам на так называемые "безопасные счета".
Покупателем недвижимости стала Полина Лурье. После того, как Долина осознала, что стала жертвой аферистов, она обратилась в полицию и подала в суд на покупательницу. Три инстанции признали сделку по продаже недействительной и подтвердили, что квартира остается в собственности Долиной, а Лурье – без жилья и средств.
Однако в конце 2025-го Верховный суд России отменил предыдущие решения, признав право собственности за покупателем. В начале 2026 года певица покинула проданную квартиру.