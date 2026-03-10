Зрители концерта с участием Пелагеи и Дранги раскритиковали музыкантов и организаторов

В Сети появились негативные отзывы на совместное выступление певицы Пелагеи и аккордеониста Петра Дранги, которое прошло в Москве. Зрители пожаловались на опоздание исполнительницы, небольшое количество песен, а также неполадки с аппаратурой. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пришла на самодеятельность"

Фото: ТАСС/Юлия Морозова; РИА Новости/Кристина Кормилицына

Концерт "Вечер неофолка" состоялся в Московском международном Доме музыки в столице 6 марта. В афише было заявлено, что на сцену выйдут группа "Пелагея" во главе с солисткой Пелагеей Хановой, аккордеонист Петр Дранга, балалаечник Андрей Горбачев, камерный состав неоклассического оркестра D.Y.P. и фольклорный ансамбль "Комонь".

Однако мероприятие получило ряд негативных отзывов в Сети, некоторые зрители даже потребовали вернуть деньги за билеты. Они указывали на неподобающее поведение артистов, а также долгое ожидание смены аппаратуры. При этом билеты стоили по несколько десятков тысяч рублей.





отзыв зрителя концерта в Сети Заплатила 20 тысяч за один билет. А пришла на самодеятельность. Концерт был сырой. Безусловно, Петр талантлив, но после сыгранных трех произведений сказать "я устал" – это из ряда вон. Пелагея спела пять песен. Вся середина концерта была в ожидании якобы для смены аппаратуры. <…> В общем, какое-то полное неуважение к публике.

Некоторые посетители оказались недовольны тем, что Пелагея якобы не так много времени провела на сцене, как хотелось бы зрителям. Также отмечалось, что певица вышла позже заявленного времени, а долгое ожидание было вызвано проблемами с ударной установкой, о чем зрителям сообщили другие артисты.

По словам одного из гостей вечера, ансамблю "Комонь" приходилось "специально тянуть время", но в итоге фанаты Пелагеи "буквально выгнали со сцены" группу свистом и криками. Пользователи Сети отметили, что сама певица при этом якобы не извинилась за опоздание и не поблагодарила коллег за помощь.

"Отвратительный концерт за стоимость билета более 20 тысяч. Пелагея спела лишь пять песен. Понимаю, она заболела, тогда концерт надо было отменить или перенести, но зачем, ведь они потеряли бы деньги", "больше всего разочаровало появление Пелагеи. Ни слова благодарности своим сотоварищам", "концерт Пелагеи без Пелагеи. Спустя 1 час 40 минут после начала на сцене Пелагея так и не появилась. Хотя весь концерт по продолжительности должен был быть 1 час 30 минут. Мы впервые ушли с концерта, так и не дождавшись заявленного исполнителя", – негодовали зрители.

В свою очередь, Пелагея отметила в разговоре с телеканалом Москва 24, что это был не сольный концерт, а вечер, объединивший представителей жанра неофолк-музыки.

"Моя задача сделать так, чтобы как можно более широкая публика узнала, что такое народная музыка, поэтому мне очень жаль, что на таком замечательном мероприятии, которое должно было быть праздником неофолк-музыки, случилась такая история, максимально некрасивая", – сказала заслуженная артистка РФ.

При этом певица подчеркнула, что вышла на сцену с пневмонией, исполнив даже девять песен вместо запланированных пяти.



К слову, согласно афише мероприятия, размещенной на сайте ММДМ, Пелагея действительно должна была выступить в финале.

Нашлись и те, кому концерт понравился. Зрители отметили высокий уровень профессионализма артистов и поддержку со стороны аккордеониста Дранги, который пытался снять напряжение, нарастающее в зале во время ожидания Пелагеи.

Вместо Долиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

"Вечер неофолка" состоялся вместо концерта Ларисы Долиной. Изначально на эту дату был запланирована программа народной артистки РФ "Юбилей на бис".

Однако, по данным СМИ, к концу декабря 2025 года на выступление Долиной было продано менее половины билетов, а в начале января 2026-го анонс концерта исчез с сайта ММДМ. При этом журналисты отметили, что на концерт с участием Пелагеи и Петра Дранги билеты оказались практически раскуплены за пару недель до выступления.

"Пелагея – это редкий пример артиста, который бережно несет прошлое, уверенно взаимодействует с настоящим и актуально звучит в будущем. Немного старой школы, много души – и никакой фальши", – заявлялось в анонсе.

Официально о причинах замены концерта не сообщалось, но в СМИ предположили, что невысокий спрос на выступление Долиной был связан с квартирным скандалом, кульминация которого пришлась на конец 2025-го. Тогда Верховный суд РФ признал законной владелицей спорной недвижимости в Хамовниках Полину Лурье и обязал певицу выселиться из квартиры. Ранее артистка заявила, что продала элитное жилье под давлением мошенников, и пыталась вернуть его через суд.