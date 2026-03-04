Комик Макаров прокомментировал отмену концертов юмориста Щербакова в РФ

Концерты Алексея Щербакова пропали из афиш, а билеты на уже анонсированные выступления невозможно купить, сообщили СМИ. В прессе предположили, что это могло случиться из-за поддержки комиком депортированного из РФ Нурлана Сабурова. Подробности – в материале Москвы 24.

Билетов нет

Концерты стендап-комика и звезды шоу "Что было дальше?" Алексея Щербакова пропали из российских афиш: билеты на его выступления приобрести нельзя, в том числе на запланированное 2 апреля в КЗ "Москва". Помимо этого, не получится попасть на концерт в Обнинске, который запланирован на 8 октября: всплывает сообщение "продажа временно недоступна".

Телеграм-канал Mash уточнил, что из тура 2026 года исключены все российские города и всем желающим возвращают деньги за билеты. При этом директор комика Дмитрий Матюнин отказался комментировать ситуацию.

СМИ предположили, что проблемы у Щербакова начались на фоне событий 6 февраля 2026 года: его коллегу и друга Нурлана Сабурова, уроженца Казахстана, выдворили из России и запретили въезд на 50 лет. Такое решение было принято в целях "национальной безопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей". Также, предположительно, речь шла о нарушении миграционного и налогового законодательства. Теперь комик дает концерты за границей, один из которых состоялся на Пхукете в конце февраля.

Почти сразу после выдворения Сабурова Щербакова заметили в аэропорту Алматы. Журналисты и поклонники звезд стендапа предположили, что Алексей отправился поддержать друга, однако он сам комментариев по этому поводу не давал.

При этом казахстанский режиссер Динислам Нурлан в своем блоге сообщил, что Алексей на самом деле прилетел на премьеру фильма "Рай под ногами матерей 2: Письмо матери", в котором исполнил одну из ролей. На личной странице самого Щербакова тоже есть постер с этой картиной.

"Жизнь продолжается"

Коллега Щербакова по шоу "Что было дальше?" Илья Макаров прокомментировал ситуацию с исчезновением афиш выступлений изданию Super. По словам комика, ситуация его не касается, поэтому его мнение ни на что не повлияет.

"Жизнь продолжается, поэтому я надеюсь, у Леши все будет хорошо. Вот и все", – отметил стендап-артист.

При этом у Щербакова и раньше были проблемы в карьере. В начале января СМИ писали, что юморист хочет наладить отношения с креативным продюсером телеканала ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым. Конфликт между ними начался в 2023 году: тогда шоумен в одном из интервью рассказал, что причиной разлада стал переход проекта "Что было дальше?" на платформу "ВКонтакте". При этом от ведущих шоу, в том числе от Щербакова, скрыли детали сделки.





Алексей Щербаков комик, шоумен Мы услышали сумму от Славы, а потом услышали сумму, которую он получил за то, что отдаст нас "ВК". Нам это, конечно, сильно не понравилось. Что значит отдаст? Весь контент, создаваемый с нами в интернет-пространстве будет в "ВК". За полтора года на "ВК" мне должны были заплатить сумму, которую я зарабатываю в выходные или за один концерт в Екатеринбурге. Это было предложение от Славы.

Также Щербаков рассказал, что ему пришлось покинуть "Stand Up на ТНТ", где он был ведущим, именно из-за конфликта с Дусмухаметовым.

Спустя время артист признался, что не может простить себе эмоциональные выпады в адрес продюсера, с которым долгое время дружил, и то, что "понаговорил" всего в СМИ.

"Забираю свои слова обратно, насколько это возможно. Конечно, его влияние на мою судьбу колоссальное. Я "молодец", конечно, слов нет", – заявил стендап-комик в интервью на одном из шоу.



Он также принес публичные извинения бывшему руководителю.

При этом "Что было дальше?" продолжает выходить, но уже на YouTube и без непосредственного участия Дусмухаметова. По данным СМИ, в 2025 году с одного выпуска создатели зарабатывали только на рекламе около 35 миллионов рублей. Помимо Щербакова и Макарова, ведущими проекта являются Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Эмир Кашоков.

Съемки шоу проходили в России, однако сейчас, по информации телеграм-канала Mash, идут разговоры о переезде проекта в Казахстан. Среди причин журналисты назвали запрет на въезд Сабурова, отказ в регистрации товарного знака на территории РФ, а также возможность пригласить гостей, участие которых на съемках в России было бы невозможным.

