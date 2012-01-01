Гусейн Гасанов потребовал у Дурова заблокировать аккаунт Екатерины Мизулиной

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован: звезду соцсетей подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем. Сам инфлюенсер прокомментировал обвинения в своем блоге и там же вступил в перепалку с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Подробности – в материале Москвы 24.

"С детского сада так не пугали"

14 мая стало известно, что Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск. Против блогера возбудили уголовное дело по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным Следственного комитета РФ, Гасанов в 2019–2021 годах не уплатил налоги более чем на 170 миллионов рублей, из которых свыше 20 миллионов "отмыл". По информации СМИ, Гусейну грозит до семи лет лишения свободы. При этом решение о заочном аресте вынесли еще 23 апреля, а спустя пару дней уже обжаловали.

Звезда интернета не стал отмалчиваться. В своем блоге он заявил, что у него нет долгов по налогам.





Гусейн Гасанов блогер Да, звучит громко – "заочный арест", но на деле все не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберемся и поставим точку.

После объявления Гасанова в розыск глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила в своих соцсетях, что еще в апреле 2023 года впервые обратилась насчет Гасанова в правоохранительные органы: тогда это было сделано "в связи с возможным мошенничеством и незаконной рекламой онлайн-казино". Кроме того, общественница назвала слова блогера об уплате налогов "сказками на ночь" и выразила уверенность, что Гусейну не удастся укрыться на территории других государств.

"Уклонение от уплаты налогов – серьезное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать", – написала Екатерина.

Гасанов обратил внимание на пост Мизулиной и вступил с ней в публичную перепалку.

"Мизулина наносит вред обществу. Сообщает, что я уклонился от уплаты налогов. А когда вы отчитаетесь о своих тратах 200 миллионов рублей из бюджета, Екатерина?" – написал блогер в сторис.

Гусейн добавил, что намерен подать в суд на общественницу, призвал своего друга и основателя Telegram Павла Дурова заблокировать аккаунт оппонентки, а также посоветовал своим подписчикам пожаловаться на канал Мизулиной администрации мессенджера.

В свою очередь, Екатерина опубликовала скриншоты поста Гусейна и сообщения от неизвестных с угрозами, сопроводив их ироничным комментарием.

"Очень страшно. Меня с детского сада так не пугали. Тут какие-то клоуны в соцсетях кукарекают, веселят. Мило", – написала Мизулина.

"Мышление миллионера"

В июне прошлого года Федеральная налоговая служба подавала на Гасанова в суд за неуплату налогов и требовала взыскать имущество блогера на 112 миллионов рублей. По информации СМИ, позже Гусейн погасил задолженность, и дело было прекращено.

В июле 2024 года Мизулина назвала Гасанова мошенником и добавила, что после ее обращения в МВД несколько компаний блогера закрыли "за долги перед государством".

У Гасанова более 30 миллионов подписчиков в одной из соцсетей. Изначально блогер прославился как автор коротких юмористических роликов. В 2017-м он даже удостоился звания "мужчина-блогер года", а через год вошел в 10-ку самых влиятельных имен Рунета по версии Cosmopolitan. Гусейн известен также как автор курса "Мышление миллионера", в котором он обещал научить подписчиков зарабатывать деньги честным трудом и быстро рассчитываться по кредитам.

В марте 2019 года Гасанов объявил в соцсетях розыгрыш Mercedes-Benz G-Klasse II. Победителя определили случайным образом, а позже выяснилось, что автомобиль был подержанным и с несколькими штрафами. Гусейна тогда обвиняли в подтасовке результатов.

В 2020 году инфлюенсера лишили прав на три месяца за скрытые номера машины, а в июле 2021-го – на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование, ведь его заподозрили в вождении в пьяном виде.

В феврале этого года блогер уехал из России в связи с объявлением его в международный розыск – он может скрываться в ОАЭ, уточнили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.