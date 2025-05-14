Блогер Гусейн Гасанов прокомментировал свой заочный арест

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов

Видеоблогер Гусейн Гасанов прокомментировал свой заочный арест и заявил, что "не все так драматично". Об этом блогер сообщил на своей странице в Instragram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По его словам, все вопросы по налогам были якобы закрыты еще в 2024 году. При этом юристы блогера уже работают над сложившейся ситуацией.

"Разберемся и поставим точку. Спасибо, что рядом", – написал Гасанов.

Столичный суд заочно арестовал и объявил Гасанова в розыск по делу о легализации преступных доходов. По данным следователей, в 2019–2021 годах он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.

Для создания видимости правомерного владения деньгами он при помощи финансовых операций легализовал часть этих средств – свыше 20 миллионов рублей. Кроме того, будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения, он занимался продажей и размещением рекламы в соцсетях.

Для сокрытия доходов он получал часть денег как физическое лицо, а также оформлял суммы на счета своих родственников. Затем деньги обналичивали или сразу переводили на его счета.

В прошлом году долг Гасанова перед Федеральной налоговой службой достигал 73 миллионов рублей, но затем, по данным журналистов, задолженность была погашена.

