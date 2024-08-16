"Известия": блогер Гусейн Гасанов и певица Глюкоза погасили долги перед ФНС

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Блогер Гусейн Гасанов и певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, погасили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные из открытых источников.

По данным на 14 августа, долг Гасанова перед налоговой достигал свыше 73 миллионов рублей (73 607 999 рублей), а у Глюкозы по состоянию на 24 июля он составлял примерно 263 тысячи рублей.

Уточняется, что ограничения, наложенные ФНС на банковские счета певицы Глюкозы в ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке в конце июля из-за непогашенной задолженности, были сняты.

При этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в середине июля заявляла, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах, а принадлежащие ему компании были закрыты в связи с долгами перед государством.

