Певица Ионова назвала прием лекарств причиной своего поведения в Красноярске

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Наталья Ионова заявила, что причиной ее скандального поведения на концерте в Красноярске стал прием снотворного и антидепрессантов. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

"У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня, – написала Ионова.

Проблемы со здоровьем у певицы начались на фоне стресса. По ее словам, она не может оправиться после смерти бабушки, которая растила ее с детства. Одновременно начался конфликт исполнительницы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

"Мне очень жаль, что расстроила вас. Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня - вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас", – добавила она.

Также Ионова поблагодарила за поддержку зрителей, семью и друзей.

Певица угодила в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске, который прошел 20 июля. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, несвязно говорила, материлась в микрофон и трогала себя за интимные места. При этом сам концерт был бесплатный и рассчитан на аудиторию от 12 лет.

Сразу после на инцидент отреагировал Фадеев, заявив, что Ионова больше не явлюяется частью группы "Глюк'oZa" и в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом. Он отметил, что Ионова была лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время в коллективе вышло и ее попросили уйти. Фадеев также намерен запретить артистке исполнять его песни.