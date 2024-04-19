Нетрезвый фанат Гуфа спрыгнул на голову девушке на концерте в Екатеринбурге

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

На концерте рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим.ред.) в Екатеринбурге на голову девушки со сцены спрыгнул нетрезвый фанат музыканта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на посетителей мероприятия.

По словам одной из гостей, парень залез на сцену, сделал сальто и прыгнул в толпу. Рядом стояли девушки, на одну из которых он упал. Все были в шоке, подчеркнула она.

Посетительница отметила, что Гуф сразу поинтересовался самочувствием пострадавшей и на протяжении всего концерта уточнял ее состояние. Сразу же после инцидента девушке предложили воду и помощь.

Гуф также призвал фанатов не бить молодого человека. Пострадавшие лишь обратились к сотрудникам охраны с просьбой вывести пьяного гостя из зала, сказано в материале.

Позднее организатор мероприятия рассказала, что у пострадавшей девушки нет претензий. Организатор также заявила о неприемлемости подобных ситуаций на выступлениях исполнителей.

"Отреагировали сразу же, ситуация внештатная, такого не должно быть", – подчеркнула она.

Организатор отметила, что они узнали адрес пострадавшей девушки, чтобы отправить ей цветы, подарок и автограф Гуфа в качестве извинений. По ее информации, молодого человека, спрыгнувшего со сцены, забрали в полицию.

Концертный директор Гуфа Эдгар Кеосаян, в свою очередь, рассказал о реакции артиста на инцидент. Долматов расстроился, что охрана не смогла вовремя отреагировать, сказал директор. Он также добавил, что с девушкой все в порядке.

Как сообщает Life.ru, Гуф написал пострадавшей во время концерта девушке записку, в которой извинился за инцидент. Он пожелал ей скорейшего выздоровления.

Девушка "отделалась большой шишкой на голове", сотрясение не подтвердилось, уточняет издание. По словам организаторов, сразу после инцидента гостью отвели за кулисы и вызвали скорую помощь, но она отказалась от госпитализации.

Между тем спрыгнувшим со сцены молодым человеком оказался 19-летний Артем, который работает комплектовщиком на складе маркетплейса и занимается смешанными единоборствами, отметили в материале. Ему грозит до 15 суток по статье 20.1 УК РФ "Мелкое хулиганство".

По информации журналистов, он мечтает стать рэпером, поэтому решил начать свою карьеру, сделав сальто на концерте любимого артиста. Он хотел, чтобы Гуф его заметил и согласился записать совместную песню. Рэпер действительно заметил фаната, но мнение у музыканта сложилось прямо противоположное, утверждает издание.

Ранее Гуф развелся со своей женой Юлией. Брак расторг мировой судья судебного участка № 197 Можайского района Москвы. Супруги урегулировали вопросы, касаемо воспитания, проживания и содержания ребенка.