"Денежки заработала и уехала": как в РФ отреагировали на концерт Орбакайте в Петербурге

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте провела концерт в Санкт-Петербурге 3 марта, а 7-го выйдет на сцену в Москве. При этом ранее выступления певицы в других регионах были отменены из-за обращений общественников. Рассказываем, как в России отреагировали на возвращение Орбакайте на сцену и как происходящее прокомментировала сама артистка.



"Я здесь живу"

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

3 марта в Санкт-Петербурге состоялось сольное выступление Кристины Орбакайте. При этом ранее концерты певицы в других регионах России отменяли несколько раз после просьб общественников – например, 13 марта Орбакайте не сможет выйти на сцену в Улан-Удэ из-за обращений организации ветеранов "Боевое братство". В региональном министерстве спорта и молодежной политики отметили, что артистка не является иноагентом и ее деятельность на территории РФ официально не запрещена.



из сообщения министерства Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится.

Концерты в Красноярске и Братске 7 и 10 марта также отменили (площадки не прокомментировали причины такого решения). В свою очередь, не состоится шоу-программа и в Иркутске 12 марта: представители Дворца спорта "Труд" пояснили, что предпочли провести другое мероприятие. А во Владивостоке концерт, который должен был пройти 19 марта, также отменили по просьбе общественников.

Все же выйдя на сцену в Санкт-Петербурге, певица отметила, что "любит поговорить, но сейчас уже не обо всем", и поблагодарила своих фанатов. Не обошлось и без инцидентов: во время шоу артистка споткнулась о собственную концертную мантию и упала. Встать ей помогли танцовщики из команды.

После концерта исполнительница ответила на вопрос телеграм-канала Shot, надолго ли она приехала в Россию фразой: "Я здесь живу".

Следующее выступление Орбакайте запланировано на 7 марта в рамках праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце. В пресс-службе площадки ТАСС подтвердили участие певицы.

"Да, Кристина Орбакайте будет", – рассказал источник агентства. При этом на сайте Кремлевского дворца имени артистки среди заявленных участников нет.

По данным СМИ, Кристина Орбакайте живет на две страны – в Штатах (артистка имеет гражданство США) и в России. В декабре 2023 года, когда артистка в очередной раз посетила РФ, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу специальной военной операции. Он уточнил, что позиция ее матери Аллы Пугачевой ясна, а вот ее "пока такая тихушная".



"А что ей еще остается делать?"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Немало россиян раскритиковали выступления артистки в РФ. В том числе и коллеги певицы – например, актриса и телеведущая Яна Поплавская заявила, что Орбакайте так и не высказала свое отношение к СВО.

"Пресса активно пишет, что Кристина запуталась в платье и упала. Но никто не пишет – выразила ли Кристина поддержу петербуржцам в связи с атакой беспилотников на город? Поддержку бойцам из Петербурга в зоне СВО и особенно их родственникам? Интересно, пришли на концерт те 50 ветеранов спецоперации, которым певица "пожертвовала" билеты (ранее депутат Заксобрания Петербурга Константин Чебыкин сообщал, что после его обращения представитель певицы передал приглашения на концерт для семей военнослужащих. – Прим. ред.)?" – написала она в своем телеграм-канале.

При этом музыкальный критик Сергей Соседов встал на защиту Орбакайте, сообщает News.ru.

"Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? Мать подалась во все тяжкие, несет ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно", – считает он.



Сергей Соседов музыкальный критик Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню.

В свою очередь, многие российские пользователи соцсетей считают, что гражданка США просто зарабатывает на русскоязычной аудитории.

"Денежки заработала и уехала их тратить в Америке. Она плевать хотела на Россию, поклонников и все, что здесь происходит", – возмущается пользователь Галина Усанюк.



Екатерина Кузнецова пользователь Сети Очень удобно держать мнимый нейтралитет, жить за границей и зарабатывать в России. У нее нет никакого интереса ни к стране, ни к поклонникам, кроме заработка.

Однако есть и те, кто считает, что не стоит "отменять" артистку.

"Во-первых, она гражданка этой страны. Во-вторых, по какой причине кто-то должен разрешать зарабатывать гражданину в своей же стране? В-третьих, не кажется ли вам странным клеймить американцев за культуру отмены и поступать ровно таким же образом? Ну и в-четвертых, вас ходить на ее концерты никто не заставляет", – высказался Denis1106.

"Дети не в ответе за родителей. Пускай работает и живет в России", – согласилась с мнением Сергея Соседова пользователь Вероника Гапонова.

Кроме того, немало комментаторов подчеркнули, что Орбакайте действительно никогда не критиковала Россию, в отличие от других уехавших артистов.