Концерт Орбакайте в Улан-Удэ отменили после жалоб общественников

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественной организации. Об этом сообщило министерство спорта и молодежной политики Бурятии в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

В региональном Минспорта отметили, что певица не является иноагентом и ее деятельность на территории России официально не запрещена.

"Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилось заявление бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", в котором предлагалось не проводить в республике концерт Орбакайте.

До этого участник спецоперации, который представился организатором движения "Молодой десант", потребовал отменить выступление исполнителя Xolidayboy в Волгограде.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила солидарность с военнослужащим, добавив, что выступление исполнителя запланировано на дату начала Сталинградской наступательной операции "Уран" в ходе Великой Отечественной войны.

Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву и членов ее семьи на финансирование ВСУ