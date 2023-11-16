Концерт певца Xolidayboy в Волгограде могут отменить по требованию участника СВО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Выступление исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Волгограде могут отменить после требования участника спецоперации. Его обращение опубликовала у себя в телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На видео мужчина в военной форме, представившись организатором движения "Молодой десант", попросил отменить в его родном городе выступление артиста, которое должно состояться 19 ноября.

Мизулина добавила, что выступление Xolidayboy запланировано на дату начала Сталинградской наступательной операции "Уран" в ходе Великой Отечественной войны, поэтому она выразила солидарность с военнослужащим.

Кроме того, Кириллу Булаткину не понравилось, что исполнитель называет себя украинцем и "закусывает сало", а также "красит стрелки, губы и считает, что это нормально".

"Наша страна придерживается традиционных ценностей, мы не хотим видеть таких людей в нашем городе", – отметил активист.

Ранее певец Xolidayboy потерял сознание на сцене во время выступления в Ставрополе. Свидетели происшествия рассказали, что в зале во время концерта было жарко. Самого исполнителя отнесли за кулисы организаторы, где оказали ему первую помощь.

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