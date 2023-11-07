Певец Xolidayboy упал в обморок на сцене во время концерта в Ставрополе

Фото: телеграм-канал SHOT

Музыкальный исполнитель Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) потерял сознание на сцене во время выступления в Ставрополе. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел на сцене "Абрикос Арены". Посетители мероприятия рассказали, что во время концерта 23-летнего артиста в зале было жарко.

Упавшего в обморок певца отнесли без сознания за кулисы организаторы. Там ему начали оказывать первую помощь.

По информации издания, после прибытия в аэропорт Ставрополя артисту вручили повестку.

До этого в Йошкар-Оле отменили концерт "Ночных снайперов". Солистка группы Диана Арбенина назвала произошедшее диверсией. Однако министр культуры Марий Эл Константин Иванов заявил, что правительство не допустит выступлений тех, кто негативно высказывался в адрес РФ и ее политики.

