07 ноября, 12:27Шоу-бизнес
Певец Xolidayboy упал в обморок на сцене во время концерта в Ставрополе
Фото: телеграм-канал SHOT
Музыкальный исполнитель Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) потерял сознание на сцене во время выступления в Ставрополе. Об этом сообщает Life.ru.
Инцидент произошел на сцене "Абрикос Арены". Посетители мероприятия рассказали, что во время концерта 23-летнего артиста в зале было жарко.
Упавшего в обморок певца отнесли без сознания за кулисы организаторы. Там ему начали оказывать первую помощь.
По информации издания, после прибытия в аэропорт Ставрополя артисту вручили повестку.
До этого в Йошкар-Оле отменили концерт "Ночных снайперов". Солистка группы Диана Арбенина назвала произошедшее диверсией. Однако министр культуры Марий Эл Константин Иванов заявил, что правительство не допустит выступлений тех, кто негативно высказывался в адрес РФ и ее политики.
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