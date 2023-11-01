Актер Панин показал американский паспорт на фоне флага Украины

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexeypaninn

Актер Алексей Панин показал свой американский паспорт на фоне флага Украины. Это фото он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории РФ).

Под фото он написал: "Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане". Однако некоторые пользователи засомневались, что актер действительно получил гражданство США.

В мае этого года МВД объявило Панина в розыск. Карточка актера появилась в розыскной базе.

Также весной в СМИ распространилась информация, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. Сам он часто высказывался против политики Кремля и СВО на Украине.

В ответ на это Панин заявил, что решение об объявлении его в розыск "вызывает смех". Он сказал, что не оправдывал терроризм и готов приехать в РФ, когда снимут нынешний режим.

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина