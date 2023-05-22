МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российское министерство внутренних дел объявило 45-летнего актера Алексея Панина в розыск, следует из базы ведомства.

Карточка артиста появилась в розыскной базе утром в понедельник, 22 мая.

В начале мая в СМИ распространилась информация, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. Сам актер часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине.

Панин известен своим скандальным поведением. Актера замечали за дебошем в нетрезвом виде, также он оскорблял правоохранителей в Петербурге и говорил о неоднозначной победе Советского Союза в Великое Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что столичный суд принял решение о заочном аресте продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева. Их обвинили в фейках о Вооруженных силах России. Кроме того, МВД объявило Вырыпаева в розыск по уголовной статье.

До этого ведомство добавило в базу розыска участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ СМИ-иноагентом).