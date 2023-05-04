На журналиста Невзорова завели дело о нарушении работы в качестве иногента

Фото: AP Photo/Sergei Konkov (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

В Приморский суд Санкт-Петербурга поступили материалы административного дела в отношении признанного иноагентом в РФ Александра Невзорова о нарушении им работы в данном статусе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, в отношении Александра Невзорова", – говорится в сообщении.

Роскомнадзор уличил журналиста в публикации 22 марта этого года в своем телеграм-канале поста без указания на то, что информация в нем распространена иноагентом или связана с деятельностью иноагента. В ведомстве считают, что это привело к нарушению прав граждан на получение полных и достоверных сведений о распространителе информации.

Невзорова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В марте того же года СК РФ возбудил в отношении журналиста уголовное дело о распространении фейков о действиях ВС РФ на Украине. Позже его объявили в международный розыск.

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