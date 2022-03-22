СК РФ возбудил дело против журналиста Невзорова

19:37
Фото: ТАСС/Никита Крючков
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ,
По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал 9 марта на личной странице в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале в YouTube.
"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет", – говорится в сообщении.
Следователи устанавливают местонахождение Невзорова для проведения с ним следственных и процессуальных действий.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Клокова, являющегося фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российских военнослужащих. По словаи адвоката, это первый арест по данному нарушению. В суде уточнили, что Клоков является техником запасного пункта управления столичного главка МВД.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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