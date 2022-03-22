СК РФ возбудил дело против журналиста Невзорова

Фото: ТАСС/Никита Крючков

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ,

По данным следствия, заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе Невзоров опубликовал 9 марта на личной странице в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале в YouTube.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети интернет", – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают местонахождение Невзорова для проведения с ним следственных и процессуальных действий.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Сергея Клокова, являющегося фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российских военнослужащих. По словаи адвоката, это первый арест по данному нарушению. В суде уточнили, что Клоков является техником запасного пункта управления столичного главка МВД.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

